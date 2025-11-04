Juve Primavera, finale shock: da 2-0 a 2-2 contro lo Sporting, un punto e tanto rammarico

La Juve Primavera viene beffata nel finale e vede sfumare la prima vittoria in questa Youth League. I bianconeri avanti 2-0 fino all'88esimo, subiscono due reti in due minuti dallo Sporting Lisbona e devono accontentarsi di un punto dopo quattro giornate. La formazione di Padoin approccia benissimo il match e, sin dalle prime battute, è padrona del campo: il gol a sbloccare la sfida arriva all'11esimo con il mancino preciso di Mazur sull'assist di Grelaud. I portoghesi accusano il colpo e faticano a trovare la reazione. Poco prima della mezz'ora è Tiozzo a firmare il raddoppio: Finocchiaro calcia e prende la traversa, la palla resta lì e il centrocampista bianconera è il più lesto a ribadire in rete. Poi, piano piano, esce anche lo Sporting e l'occasione più importante è la traversa di Goncalves. Nella ripresa i portoghesi sono più in palla e alzano il pressing offensivo, fino alle fine la difesa regge bene poi un paio disattenzioni compromettono il risultato con Bafdili e Simao a rimettere tutto in parità. Resta il grande rammarico per la Juve che vede volare via tre punti che avrebbe anche meritato.
Juve-Sporting Lisbona, rivivi la diretta
95' - Finisce qui: grande rammarico per la Juve Primavera che si vede rimontare due gol nel finale e deve accontentarsi di un punto contro lo Sporting.
94' - Occasione per lo Sporting nel finale: ripartenza fulminea con Goncalves che arriva alla conclusione ma non trova lo specchio.
90' - GOL SPORTING LISBONA! Goncalves calcia una bellissima punizione che sbatte sul palo e sulla ribattuta è Simao a ribadire in rete.
88' - GOL SPORTING LISBONA! Acuto dei portoghesi con Ferreira che dal fondo mette in mezzo un pallone arretrato dove Bafdili con il destro riesce a superare Radu.
83' - Ultimi due cambi per la Juve: dentro De Brul e Milia, fuori Verde e Mazur.
80' - Altro cambio per i portoghesi: dentro Tomas per Grombahi.
75' - Si entra nell'ultimo quarto d'ora: la Juve gestisce il doppio vantaggio, mentre i portoghesi provano ad alzare il pressing offensivo.
73' - Dentro Iago e Simao nello Sporting, fuori Camacho e Mendes. Doppio cambio per la Juve: Bellino per Finocchiaro e Leone per Tiozzo.
69' - Ammonito anche Finocchiaro per un fallo su Camacho.
68' - Lo Sporting toglie Daniel Costa e inserisce Siza.
62' - Cambio per la Juve: dentro Durmisi per Lopez.
60' - Pericoloso lo Sporting: Camacho batte una punizione velenosa, Radu tocca ma poi è ancora Bassino a liberare l'area.
59' - Ammonito Verde, il difensore bianconero entra in modo irruento su Ferreira.
52' - OCCASIONE SPORTING! Ferreira prova la conclusione, Radu si supera e poi Bassino libera sulla linea.
50' - Pallino del gioco in mano ai portoghesi, la Juve si limita a difendere e a ripartire.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio per lo Sporting: dentro Ferreira e fuori Martins.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione: Juve avanti 2-0 a Vinovo contro lo Sporting Lisbona.
45' - Due i minuti di recupero.
43' - OCCASIONE JUVE! Finocchiaro fa tutto da solo e col destro trova l'angolino sul secondo palo, ma Gouveia si supera e devia in corner.
41' - Buona ripartenza della Juve con l'uscita dalla difesa con Rizzo, la palla arriva a Finocchiaro che mette in mezzo ma la difesa portoghese riesce a liberare.
35' - Ottima gestione della gara per i ragazzi di Padoin che, con il 3-5-2, stanno subendo meno e trovano più spunti in avanti.
32' - Ammonito Rizzo, primo giallo dell'incontro forse un po' troppo severo da parte del direttore di gara.
28' - OCCASIONE SPORTING LISBONA! Goncalves calcia col destro a giro sul secondo palo e colpisce la traversa, sulla ribattuta Daniel Costa va a botta sicura ma Radu lo mura in angolo.
26' - GOL JUVENTUS! Azione insistita dei bianconeri: Finocchiaro calcia col destro e coglie la traversa, il pallone torna a disposizione di Tiozzo che trova il 2-0 con un diagonale preciso.
19' - Pericolosa ancora la Juventus: Bamballi entra in area di rigore e al momento della conclusione viene sbilanciato e cade ma l'arbitro lascia proseguire.
15' - Primo quarto d'ora importante dei bianconeri.
Presente a Vinovo anche Luciano Spalletti, allenatore della prima squadra, assieme a Pessotto.
11' - GOL JUVENTUS! Bellissima azione dei bianconeri sulla sinistra: Grelaud mette al centro e Mazur col mancino porta avanti la Juve.
8' - OCCASIONE JUVE! Tiozzo si libera bene e va al tiro con il mancino, pallone di poco alto.
5' - Possesso Juve in questo avvio. Approccio positivo della squadra allenata da Padoin.
1' - Iniziato il match a Vinovo.
Juve Primavera-Sporting, dove vedere la Youth League
Il match tra Juventus Primavera e Sporting Lisbona, valido per la quarta giornata di Youth League e in programma martedì 4 novembre alle ore 15, sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della Juventus (previa registrazione gratuita). In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali di Juve-Sporting Lisbona
JUVENTUS PRIMAVERA: Radu; Rizzo, Bassino, Verde; Bamballi, Mazur, Keutgen, Tiozzo, Grelaud; Finocchiaro, Lopez. A disp.: Huli, Milia, Leone, Durmisi, Contarini, Vallana, Bellino, De Brul, Sosna. All. Padoin
SPORTING LISBONA: Gouveia; Daniel Costa, Felicissimo, Dominguez, Momade; Mendes, Bafdili, Camacho; Grombahi, Diogo Martins, Gonçalves. A disp.: Petric, Atanasio, Diogo Coxi, Rodriguez Siza, Simao, Duarte Tomas, Miguel Almeida, Iago, Ferreira. All. Giao
