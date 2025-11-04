Juve Primavera, finale shock: da 2-0 a 2-2 contro lo Sporting, un punto e tanto rammarico

La Juve Primavera viene beffata nel finale e vede sfumare la prima vittoria in questa Youth League. I bianconeri avanti 2-0 fino all'88esimo, subiscono due reti in due minuti dallo Sporting Lisbona e devono accontentarsi di un punto dopo quattro giornate. La formazione di Padoin approccia benissimo il match e, sin dalle prime battute, è padrona del campo: il gol a sbloccare la sfida arriva all'11esimo con il mancino preciso di Mazur sull'assist di Grelaud. I portoghesi accusano il colpo e faticano a trovare la reazione. Poco prima della mezz'ora è Tiozzo a firmare il raddoppio: Finocchiaro calcia e prende la traversa, la palla resta lì e il centrocampista bianconera è il più lesto a ribadire in rete. Poi, piano piano, esce anche lo Sporting e l'occasione più importante è la traversa di Goncalves. Nella ripresa i portoghesi sono più in palla e alzano il pressing offensivo, fino alle fine la difesa regge bene poi un paio disattenzioni compromettono il risultato con Bafdili e Simao a rimettere tutto in parità. Resta il grande rammarico per la Juve che vede volare via tre punti che avrebbe anche meritato.