Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera

Se da una parte la Juventus di Luciano Spalletti sarà impegnata allo Stadium, dall'altra i giovani bianconeri di Padoin a Vinovo si preparano a scendere in campo in Youth League. La Juventus Primavera alle 15:00 ospiterà i pari età del Pafos, match valido per la sesta e ultima giornata della League Phase. I bianconeri nelle prime cinque partite ha collezionato 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria ed è quindi ferma a quota 4 punti. La squadra di Padoin è alla ricerca della vittoria così da sperare nella difficile, ma non impossibile, qualificazione al turno successivo. Per farlo dovrà battere la formazione di mister Cherfa, ferma a 3 punti con 1 vittoria e 4 sconfitte.