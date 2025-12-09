Tuttosport.com
Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera

La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi
2 min
Juventuspafosprimavera
Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera © Juventus FC via Getty Images

Se da una parte la Juventus di Luciano Spalletti sarà impegnata allo Stadium, dall'altra i giovani bianconeri di Padoin a Vinovo si preparano a scendere in campo in Youth League. La Juventus Primavera alle 15:00 ospiterà i pari età del Pafos, match valido per la sesta e ultima giornata della League Phase. I bianconeri nelle prime cinque partite ha collezionato 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria ed è quindi ferma a quota 4 punti. La squadra di Padoin è alla ricerca della vittoria così da sperare nella difficile, ma non impossibile, qualificazione al turno successivo. Per farlo dovrà battere la formazione di mister Cherfa, ferma a 3 punti con 1 vittoria e 4 sconfitte.

Juventus Primavera-Pafos, orario e dove vederla

La sfida tra Juventus e Pafos, valida per la 6ª giornata della League Phase della Youth League, sarà visibile sul sito ufficiale della Juventus. Il fischio d'inizio è atteso per mercoledì 10 dicembre alle ore 15:00. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Le probabili formazioni di Juve-Pafos

Juventus: Nava; Badarau, Rizzo, Verde; Bamballi, Keutgen, Vallana, Grelaud; Merola, Finocchiaro; Lopez. All. Padoin

Pafos: Petrou; Siderenios, Vetter Paulino, Charalambous, Ignatiadis, Tsivikos; Karypidis, Stephanou, Christoforou; Ferrer Terrones, Jovovic. All. Cherfa

Arbitro: Rusta (ALB)

