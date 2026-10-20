Paratici scatenato, è tripletta in Champions! Exploit clamoroso con la Roma

La Roma ritrova il successo in Youth League con una prestazione convincente, imponendosi per 5-0 sullo Slovan Bratislava al Tre Fontane. A prendersi la scena è Lorenzo Paratici , giovane attaccante giallorosso che, subentrato nella ripresa, cambia il volto della partita mettendo a segno una tripletta. Una prova di grande efficacia per il classe 2008, decisivo nel consolidare il risultato a favore della formazione guidata da Mattia Scala . A completare il tabellino ci pensano anche Camara e Arena, autori delle altre due reti romaniste. Grazie a questa vittoria, la squadra capitolina sale a sei punti dopo le prime tre giornate della competizione europea.

Paratici: talento e prospettive del figlio d'arte

Nato nel 2008, Lorenzo Paratici è figlio di Fabio, attuale dirigente della Fiorentina ed ex direttore sportivo della Juventus, e rappresenta uno dei profili più interessanti del settore giovanile romanista. Il suo percorso calcistico è iniziato tra Pro Vercelli e Sampdoria, prima di proseguire con nuove esperienze di crescita e maturazione. Attaccante di piede destro, possiede qualità che gli consentono di interpretare il ruolo in maniera dinamica, combinando velocità, capacità di inserirsi negli spazi e precisione in fase realizzativa. Può essere impiegato al centro dell'attacco oppure partire dalle fasce, cercando di sfruttare la propria rapidità e contribuire allo sviluppo della manovra offensiva.

Nel corso della stagione 2024-25, con le giovanili blucerchiate, ha mostrato segnali incoraggianti, riuscendo anche a ritagliarsi un posto nella formazione Primavera. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di Gasperini, che nel settembre 2025 gli ha concesso un'opportunità nell'amichevole contro il Roma City. Anche in quell'occasione Paratici ha lasciato il segno, realizzando tre gol e mettendo in evidenza le proprie doti sotto porta. Dopo la chiamata in Serie A nella sfida col Genoa, ecco la tripletta in Youth League contro lo Slovan Bratislava conferma così il potenziale del giovane centravanti, sempre più determinato a ritagliarsi uno spazio nel panorama giallorosso.

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