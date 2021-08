Diretta Roma-Trabzonspor ore 19: come vederla tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - L' accesso alla fase a gironi di Conference League della Roma di José Mourinho, vittoriosa 2-1 a Trebisonda nel match di andata (gol di Pellegrini e Shomurodov da una parte e dell'ex Atalanta Cornelius dall'altra), passa dal playoff di ritorno con il Trabzonspor di Hamsik, Gervinho e Bruno Peres , in programma alle 19 allo stadio Olimpico. I giallorossi avranno a disposizione due risultati su tre ma, in caso di sconfitta con un gol di scarto, a causa dell'abolizione del differente peso assegnato alle reti in trasferta, si andrà invece ai tempi supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

SEGUI ROMA-TRABZONSPOR IN DIRETTA

Roma-Trabzonspor, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Roma e Trabzonspor, in programma alle ore 19 allo stadio Olimpico e valido per il ritorno dei playoff di Conference League, sarà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming da SkyGo, Now e i profili YouTube, Facebook e Twitter del club giallorosso. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali di Roma-Trabzonspor

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar lé, Vitor Hugo, Trondsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. All.: Avci.

Arbitro: Jovanovic (Ser).

Assistenti: Stojkovic e Mihajlovic.

IV uomo: Simovic.