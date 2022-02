Leicester e Marsiglia agli ottavi di Conference League. Ok anche il Psv

Il Leicester e il Marsiglia si qualificano senza troppi patemi agli ottavi di finale di Conference League : nelle gare di ritorno degli spareggi, che vede protagoniste le seconde classificate nel girone e le squadre che hanno concluso in terza posizione il gruppo di Europa League, le Foxes bissano il successo in Inghilterra e battono 3-1 il Randers , mentre la squadra di Sampaoli dopo il successo per 3-1 in Francia batte 3-0 fuori casa il Qarabag . Accedono al prossimo turno anche il Bodo Glimt , che vince anche in Norvegia contro il Celtic Glasgow , il Psv che dopo aver vinto 1-0 all'andata pareggia 1-1 a Tel Aviv contro il Maccabi , e il Partizan Belgrado che supra 2-1 con lo Sparta Praga e bissa la vittoria ottenuta all'andata. La Roma , già qualificata agli ottavi dopo aver vinto il girone, attende adesso le altre sfide delle 21 per conoscere il quadro completo delle possibili avversarie che potrebbe riservarle l'urna nel sorteggio di domani.

Conference League, calendario e risultati

Marsiglia ok col Qarabag. Agli ottavi anche il Leicester

Successo e pass per gli ottavi per il Leicester, che dopo il poker rifilato all'andata al Randers vince anche in Danimarca: finisce 3-1 per le Foxes, che ringraziano i gol Barnes al 2' e la doppietta di Maddison nel secondo tempo. I danesi accorciano nel finale con Odey, che all'83' firma il gol della bandiera. Con Milik (mattatore della gara d'andata) e gli altri ex italiani Under, Gerson e Lirola che iniziano dalla panchina, il Marsiglia batte il Qarabag anche nella gara di ritorno giocata in Azerbaijan: a decidere il match i gol di Gueye al 12' e di Guendouzi al 77', entrambi su assist di Payet, e il tris finale di De la Fuente firmato nei minuti di recupero.

Il Bodo Glimt batte il Celtic, ok anche Psv e Partizan Belgrado

Continua la marcia vincente del Bodo Glimt, seconda classificata nel girone della Roma, che dopo la vittoria nella gara di andata contro il Celtic Glasgow si aggiudica anche il ritorno in terra norvegese: è un gol di Solbakken che chiude virtualmente la pratica già al 9', con Vetlesen che al 69' timbra il definitivo 2-0 per la squadra di Knutsen. Soffre ma passa il turno anche il Psv Eindhoven, che dopo la vittoria per 1-0 in Olanda pareggia 1-1 contro il Maccabi Tel Aviv in Israele: gli olandesi passano all'85' con Vertessen ma tremano nel finale con Saborit che trova l'1-1 al 92'. Agli ottavi ci sarà anche il Partizan Belgrado, che bissa il successo in Repubblica Ceca e batte 2-0 in casa lo Sparta Praga: è una doppietta del centravanti capoverdiano Ricardo Gomes (poi espulso al 66' per doppia ammonizione) a regalare il successo alla squadra di Stanojevic. Inutile il gol all'83' di Hlozek per i cechi.

