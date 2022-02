Ottavi Conference League: la Roma pesca il Vitesse

NYON (SVIZZERA) - La Roma affronterà gli olandesi del Vitesse negli ottavi di finale della Conference League, in programma il 10 e 17 marzo. Lo ha stabilito il sorteggio di Nyon. Gara di andata in trasferta per i giallorossi in programma giovedì 10 marzo, ritorno il 17 allo stadio Olimpico. La finale è in programma il 25 maggio alla National Arena, di Tirana.