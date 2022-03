Roma, è il polacco Raczkowski l'arbitro del match di Conference col Vitesse

ROMA - Sarà il polacco Pawel Raczkowski l'arbitro del match fra Vitesse e Roma, in programma in Olanda giovedì alle 18.45 e valido per l'andata degli ottavi di finale della Conference League: lo ha reso noto la Uefa comunicando in giornata tutte le designazioni per il turno. La squadra arbitrale sarà tutta polacca: oltre a Raczkowski, i suoi assistenti saranno Radoslaw Siejka e Adam Kupsik. Tomasz Musial invece svolgerà il ruolo di quarto uomo. Il direttore di gara 38enne, nativo di Varsavia, ha già un precedente con i giallorossi, cioè la partita vinta 5-0 contro il Viktoria Plzen il 2 ottobre 2018 ai gironi di Champions League.