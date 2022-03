Roma, Mourinho sbotta: "Il campo del Vitesse? Non è da calcio"

ARNHEM (Olanda) - Dopo due turni di stop per squalifica in campionato, José Mourinho torna in panchina domani, in occasione dell'andata degli ottavi di finale della Conference League, tra il Vitesse e la sua Roma. La sfida, per i giallorossi, è ghiotta per confermare i progressi visti nelle ultime settimane: "Ogni dettaglio è importante - dice l'allenatore della Roma nella conferenza stampa della vigilia - il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola . Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare. Veniamo per vincere e fare la partita". Sul campo dice ancora: "Ci hanno fatto un concerto heavy metal sopra. Il calcio olandese? Richiederebbe ore per spiegarlo. Ho iniziato a lavorare da giovane con Van Gaal, con un grande allenatore. Posso solo esprimere gratitudine. Viste le condizioni del terreno, qualcosa sta cambiando".

Mourinho: "Non ci sarà turn-over"

Alla domanda se farà turn-over, Mourinho risponde così: "Punto su tutti quelli che lavorano bene. Tutti sono in forma. Nell'ultima partita abbiamo fatto 5 cambi perché la panchina era di qualità. Nel resto della stagione era difficile perché mancava sempre qualcuno. Ora abbiamo una rosa forte. Abbiamo anche due obiettivi a disposizione, la Conference League e il campionato. Siamo in lotta per la Champions, ci sono pochi punti tra il quarto e l'ottavo posto. Ogni partita è decisiva e sono contento dei giocatori. Non ci sarà turn-over. Giocheranno giocatori senza problemi clinici, ma giocheremo con una squadra forte e una panchina forte".

Karsdorp: "Puntiamo alla Conference League"

In conferenza stampa ha parlato anche Rick Karsdorp, esterno olandese della Roma, che torna in patria per la sfida al Vitesse: "Il calcio olandese? Giocando ogni tre giorni non è facile seguire tutto, ma lo vedo. Il Vitesse ha dimostrato il suo valore contro Tottenham e Rennes. Dobbiamo provare a vincere la Conference League. Dobbiamo centrare i nostri obiettivi che sono il quarto posto e andare avanti qui". Come Mourinho, anche l'olandese non è clemente sulle condizioni del campo: "L'ho visto trenta secondi, ma non è in buone condizioni" ha commentato. Poi dice la sua sull'allenatore portoghese: "È lo Special One per ciò che fa dentro e fuori al campo. Il mister è esigente, ti fa rendere al massimo. Per diversi aspetti è un mister diverso dagli altri. Spesso corre insieme a me sulla fascia durante le partite", conclude sorridendo.