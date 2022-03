Diretta Vitesse-Roma ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ARNHEM (OLANDA) - Alle ore 18.45, al GelreDome di Arnhem, Olanda, la Roma fa visita al Vitesse nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi, reduci dal successo per 1-0 contro l'Atalanta firmato Abraham, vogliono confermare i passi avanti fatti nelle scorse settimane che li hanno portati a conquistare sette risultati utili consecutivi in campionato. Zaniolo e compagni non hanno dovuto affrontare il turno intermedio grazie al primo piazzamento nel Gruppo C. Il Vitesse, invece, dopo il secondo posto nel Girone G alle spalle dei francesi del Rennes, ha fatto fuori il Rapid Vienna: dopo la sconfitta per 2-1 all'andata in Austria gli olandesi hanno ribaltato le sorti della qualificazione grazie al 2-0 interno. Vitesse e Roma non si sono mai affrontate prima, pertanto si tratta di una sfida inedita.