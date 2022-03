Vitesse-Roma, Mourinho ammette: "Abbiamo avuto fortuna"

Arnhem (Olanda) - "Nel primo tempo risultato quasi immeritato, non avevamo fatto nulla per segnare. Abbiamo avuto anche fortuna. Qui era molto difficile creare e avere sicurezza nel possesso palla. Nel secondo tempo però abbiamo controllato molto bene". Queste le parole di José Mourinho, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria della Roma sul campo del Vitesse per 1-0, nel match valido per l'andata degli ottavi di Conference League. "Non avendo un regista puro dobbiamo trovare diverse soluzioni. Nel primo tempo Oliveira e Veretout non hanno avuto la possibilità di fare possesso. Nel secondo abbiamo giocato meglio e non ho mai avuto la sensazione di poter prendere gol. Nel primo, sarei stato già contento dello 0-0. Stiamo avendo finalmente un po' di stabilità - ha aggiunto il tecnico giallorosso -. Oggi avevamo solo Spinazzola fuori. Siamo più compatti e abbiamo più soluzioni. La squadra capisce meglio i momenti della partita ed è più pragmatica. Oggi la squadra ha reagito bene alle difficoltà".