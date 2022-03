Diretta Roma-Vitesse ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Caccia ai quarti di finale della Conference League per la Roma di José Mourinho, che dopo il successo di misura (0-1) ottenuto all'andata sul prato del GelreDome la Roma ospiterà questa sera all'Olimpico gli olandesi del Vitesse nel ritorno degli ottavi. Reduci da 6 risultati utili di fila tra campionato ed Europa, i giallorossi (squalificati Mancini e Sergio Oliveira, andato in gol e poi espulso nel primo round) vanno a caccia di una qualificazione che li porterebbe con il vento in poppa al derby di domenica prossima contro la Lazio. La Roma si è qualificata per la fase finale della manifestazione come prima forza del Gruppo C, mentre il Vitesse ha chiuso al secondo posto il Gruppo G alle spalle del Rennes e per arrivare agli ottavi ha dovuto eliminare il Rapid Vienna nel turno intermedio.