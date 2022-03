Roma-Vitesse 1-1: Abraham regala i quarti a Mourinho

Roma-Vitesse: curiosità e statistiche

Il primo tempo termina senza reti

Mourinho punta su Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham in attacco. In difesa ci sono Kumbulla, Smalling e Ibanez. Passano un paio di minuti dall'inizio del match e il Vitesse va subito ad un passo dal gol del vantaggio, con il calcio di punizione dalla lunga distanza di Grbic. Gli olandesi giocano all'attacco, con grande pressione, alla ricerca della rete per pareggiare i conti dopo la sconfitta dell'andata. La Roma, invece, prova a gestire gioco e possesso. Al 14' ci riprova la formazione ospite: Dasa calcia al volo da fuori area, il pallone finisce a lato. I giallorossi si fanno vedere in fase offensiva a metà primo tempo con due conclusione da fuori: prima ci prova Veretout e poi Vina ma entrambi non inquadrano la porta per poco. La partita rimane equilibrata e nessuna delle due squadre riesce a creare vere occasioni da rete: il primo tempo termina senza reti, sullo 0-0.

Sblocca Wittek, pareggia Abraham all'ultimo: Roma ai quarti

Nessun cambio nell'intervallo, nella ripresa in campo le stesse formazioni del primo tempo. La Roma controlla e poi al 59' sfiora la rete con la punizione di Pellegrini, con la palla che esce di poco fuori. Dopo tre minuti, però, il Vitesse sblocca la partita e passa in vantaggio con un bellissimo gol di Wittek che calcia al volo a mezza altezza da fuori area e fulmina Rui Patricio. Mourinho decide così di effettuare i primi cambi: escono Veretout, Vina e Maitland-Niles ed entrano El Shaarawy, Cristante e Karsdorp. E Cristante ha immediatamente l'opportunità per il pari, ricevendo palla su punizione, ma la difesa olandese riesce a respingere. Nella Roma arriva anche il turno di Felix Afena, che prende il posto di Zaniolo. All'81', altra occasione per i giallorossi con Abraham che fa sponda di testa e Pellegrini che, da buona posizione, ci prova in semirovesciata ma manda alto. La formazione di Mourinho prova l'assedio finale alla ricerca del gol della qualificazione, per non andare ai tempi supplementari, e proprio al 90' trova l'1-1 con Abraham: cross di El Shaarawy dalla sinistra, sul secondo palo c'è Karsdorp che tocca in mezzo per Abraham che da posizione ravvicinata mette dentro. La Roma trova l'1-1 e vola ai quarti di finale di Confernce League.