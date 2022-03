Conference League, il sorteggio: la Roma ritrova il Bodo Glimt ai quarti

NYON (Svizzera) - La Roma ritrova il Bodo Glimt nei quarti di finale di Conference League. Dall'urna di Nyon, Mourinho esce con la doppia sfida contro la formazione che nella fase a gironi della competizione riuscì a battere 6-1 i giallorossi, in terra norvegese, per poi pareggiare 2-2 all'Olimpico. Questo dunque il prossimo passo per la Roma, dopo aver superato lo scoglio Vitesse, con vista sulla finale di Tirana del 25 maggio. Evitate, per il momento, le altre big ancora in corsa nella competizione con il Marisglia che affronterà il Paok, mentre sarà scontro diretto tra Leicester e Psv. Chiude il quadro delle migliori 8 il match tra Feyenoord e Slavia Praga.