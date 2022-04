Roma, arbitro olandese per il primo round con il Bodo Glimt

ROMA - Mentre José Mourinho lavora sul campo in attesa di capire se potrà recuperare l'infortunato Zaniolo, è stato designato l'arbitro per il match di andata dei quarti di Conference League che vedrà la Roma far visita al Bodo/Glimt. A dirigere il match in terra norvegese sarà l'olandese Serdar Gozubuyuk, assistito Joost van Zuilen e Johan Balder e dal quarto uomo Sander Van Der Eijk.