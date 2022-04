Diretta Bodø/Glimt-Roma ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BODØ (NORVEGIA) - La Roma di José Mourinho, reduce da dieci risultati utili consecutivi, alle ore 21, all'Aspmyra Stadion, sfida il Bodø/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League. I giallorossi conoscono bene gli avversari dato che li hanno già affrontati in questa stagione nella fase a gironi della competizione. E per i capitolini è stato un vero e proprio disastro: 2-2 in casa e clamoroso ko per 6-1 in trasferta. Quella di ottobre, però, era una Roma rimaneggiata, profondamente diversa da quella che scenderà in campo stasera. La squadra dello Special One, infatti, sembra aver acquisito maggior sicurezza nei proprio mezzi e trovato continuità nei risultati e nelle prestazioni. Il ritorno tra Bodø/Glimt e Roma di giocherà giovedì prossimo alle ore 21 allo stadio Olimpico.