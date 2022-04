Conference League, super Payet trascina il Marsiglia. Il Leicester non punge

I quarti di finale d'andata di Conference League regalano emozioni e gol. Il Marsiglia batte il Paok Salonicco 2-1 grazie ai gol di Gerson e Payet . Il fantasista di Sampaoli è il protagonista assoluto della sfida: prima regala al compagno un assist al bacio, poi segna un gol meraviglioso con un bolide dal limite dell'area di rigore. Per gli ospiti la rete che tiene viva la qualificazione è segnata dall'ex fantasista del Napoli El Kaddouri. Il Leicester non va oltre uno scialbo 0-0 con il Psv, mentre finisce 3-3 la sfida tra Feyenoord e Sparta Praga.

Payet trascina Sampaoli, El Kaddouri riapre tutto

Grazie ad un super Payet il Marsiglia porta a casa la vittoria. Ma il 2-1 del Velodromme lascia aperta la qualificazione alle semifinali. Partenza a razzo per il Marsiglia, che sospinta dal Velodromme, attacca con veemenza: dopo due occasioni fallite, al dodicesimo arriva il vantaggio: Gerson riceve da Payet e una volta dentro l'area di rigore, controlla con il destro, stoppa di petto e con il sinistro disegna un pallonetto straordinario, che si spegne alle spalle del portiere. Ad un minuto dalla fine del primo tempo, arriva il capolavoro firmato da Payet: il fantasista del Marsiglia sfrutta uno schema da corner; si avventasull'assist di Under e con il destro, di prima intenzione, insacca sotto l'incrocio dei pali. Il Paok, nell'intervallo, si gioca la carta El Kaddouri, e l'ex fantasista del Napoli ci mette meno di due minuti a lasciare il segno, riaprendo la partita con un bolide di destro sotto la traversa. Nel finale rosso per Gerson, che salterà il ritorno.

Marsiglia-Paok, tabellino e statistiche

Il Leicester non punge: il Psv regge

Poche emozioni nella sfida tra Leicester e Psv. Gli ospiti partono con il piede sull'acceleratore e nei primi sei minuti vanno vicini al gol: prima con Gotze (che di testa si vede ribattere il tiro da Schmeichel), poi con Ramalho. Il Leicester risponde con un tentativo di Iheanacho e una chance gettata alle ortiche da Castagne. Allo scadere del primo tempo Barnes va vicinissimo al vantaggio, ma la sua conclusione ravvicinata si perde sopra la traversa. Nella ripresa i padroni di casa provano a creare qualche grattacapo alla difesa ospite, ma si rendono pericolosi in pochissime occasioni: finisce 0-0.

Leicester-Psv, tabellino e statistiche

Gol e spettacolo tra Feyenoord e Sparta Praga: finisce 3-3

Finisce 3-3 l'andata dei quarti di finale di Conference League tra Feyenoord e Sparta Praga. I padroni di casa partono forte e dopo dieci minuti sbloccano il risultato: Sinisterra raccoglie il pallone dal limite dell'area e lascia partire un tiro che si insacca alla sinistra del portiere. Dopo tre minuti gli ospiti vanno vicini al pareggio con Sor, che sfiora il palo dopo una bella azione solitaria. Al 19' il Feyenoord sfiora il raddoppio con Kokcu, che colpisce la traversa con un bolide dal limite dell'area. A quattro minuti dall'intervallo arriva il pareggio dello Sparta Praga, con Olayinka, che si avventa su una palla sporca in area di rigore e insacca. Gli uomini di Trpisovsky ribaltano il risultato al 67' grazie a Sor, che si avventa su un assist di Schran e insacca. Passano sei minuti e arriva il gol del 2-2: Marcus Senesi è il più lesto a risolvere una mischia sotto porta e insaccare. Nel finale le emozioni più grandi: i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio con una punizione perfetta di Kokcu, ma al 95' Traore, da sotto misura, realizza il gol del definitivo 3-3.

Feyenoord-Sparta Praga, tabellino e statistiche