Bodo-Roma, bufera: Uefa sospende Knutsen, lui attacca Mourinho. E il Bodo va a Formello

Si scalda ulteriormente la vigilia di Roma-Bodo, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico. Al termine della gara d'andata si era acceso un battibecco tra le due panchine, con scambi di reciproche accuse e che ha portato la Uefa a squalificare il tecnico dei norvegesi Kjetil Knutsen e il preparatore dei portieri giallorossi Nuno Santos. Uno stop provvisorio in attesa che si pronunci la Disciplinare. All'origine della decisione i fatti del dopo partita nell'andata: la Roma denunciò che Knutsen aveva colpito Nuno Santos con un pugno, il Bodo replicò che il preparatore giallorosso aveva cominciato, mettendo le mani al collo del tecnico.