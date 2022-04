Diretta Roma-Bodø/Glimt ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Battere il Bodø/Glimt e strappare il pass per la semifinale. È questo il diktat in casa Roma in vista del ritorno dei quarti di finale di Conference League. All'andata ad avere la meglio sono stati i norvegesi, che si sono portati a casa il primo round per 2-1. Quello di stasera sarà il quarto match tra le due formazioni in questa stagione. Nella fase a gironi, infatti, arrivò il pesante 6-1 per i gialloneri all'andata in Norvegia e il 2-2 dell'Olimpico. Il Bodø/ Glimt è ancora imbattuto nella competizione e ha inanellato 11 risultati utili consecutivi. Di fronte, però, ci sarà una Roma che potrà contare sulla spinta del proprio pubblico, che ha riempito lo stadio in ogni ordine di posto. I giallorossi, poi, stanno vivendo un periodo positivo e in campionato sono imbattuti da 11 turni. La vincente di questo quarto di finale sfiderà in semifinale una tra Leicester e Psv Eindhoven.