Conference League, il Leicester vola in semifinale: battuto il Psv

EINDHOVEN (Olanda) - Il Leicester vince 2-1 a casa del Psv Eindhoven (0-0 all'andata) ed accede alle semifinali di Conference League dove affronterà la vincente di Roma-Bodo. A romper l'equilibrio ci pensa Tielemans: il giocatore delle Foxes commette un grave errore in costruzione, Goetze ruba palla, serve Zahavi bravo a segnare l'1-0 con una perfetta rasoiata in diagonale. Nel secondo tempo gli ospiti assediano l'area degli olandesi, al 76' Perez fa breccia nell'area, mette in mezzo e Maddison calcia di prima trafiggendo Mvogo per l'1-1, il tutto 2 minuti dopo che Sangare si era mangiato il raddoppio. I padroni di casa non riescono più ad uscire dalla loro area e all'87' le Foxes confezionano una bellissima azione dove Mvogo para su Daka dall'altezza del dischetto ma Ricardo Pereira è attento e corregge in rete il gol che fa volare gli inglesi in semifinale.