Roma, Zaniolo trascina Mourinho in semifinale: tripletta da urlo al Bodo

Roma-Bodo, tabellino e statistiche

Zaniolo show: la Roma domina

Partenza sprint per i giallorossi, che al quinto minuto sbloccano immediatamente il risultato: su azione da corner, Zaniolo scodella il pallone a centro area per Cristante che non arriva a deviare da sottomisura; il portiere Haikin smanaccia e Abraham è il più lesto sotto porta ad insaccare. Gli uomini di Mourinho, sospinti dai cori incessanti dello stadio Olimpico, continuano a spingere e al dodicesimo Mkhitaryan calcia dal limite dell'area, sfiorando il palo. Passano due minuti e l'armeno è ancora pericoloso, con un tiro di prima (su assist di Pellegrini) che termina di un soffio sul fondo. La Roma domina: Zaniolo si invola sulla destra e mette al centro per Abraham, che dal dischetto del rigore calcia a colpo sicuro: palla di poco al lato. Il Bodo sembra spaesato e continua a subire l'aggressività dei giallorossi che al 22' trovano il raddoppio: Zaniolo si invola davanti ad Haikin e con freddezza insacca. Il numero 22 giallorosso è scatenato e un minuto più tardi porta a spasso mezza difesa norvegese, prima di calciare sopra la traversa. Ma l'appuntamento con il gol del 3-0 è solo rimandato: dopo un contropiede perfetto di Zalewski, Zaniolo si presenta nuovamente davanti al numero uno avversario, che supera con un pallonetto perfetto. L'Olimpico esplode e continua a sostenere i giallorossi che prima dell'intervallo sfiorano la quarta rete con Abraham.

Conference League, il tabellone

Zaniolo tripletta, brivido Abraham

Nella ripresa il copione non cambia: al quarto minuto Zaniolo sfrutta un lungo lancio di Ibanez e si invola sulla destra: una volta in area di rigore, lascia partire un bolide che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Il fantasista azzurro chiude la sua gara con tre gol e un assist, e dopo un'ora di gioco lascia il campo (sostituito da Felix), tra gli applausi dello stadio Olimpico. Il resto della gara è pura accademia: gli uomini di Mourinho rallentano il ritmo e lasciano campo ai norvegesi, che però non riescono a creare pericoli. A cinque minuti dalla fine piccolo brivido per i tifosi: Abraham si accascia a terra, sconsolato, e abbandona il terreno di gioco. L'attaccante inglese (che esce camminando regolarmente e salutando il pubblico), viene sostituito da Carles Perez. La Roma vola in semifinale. Nel prossimo turno affronterà il Leicester.