Mourinho: "Zaniolo in prima pagina per una buona ragione"

ROMA - "Anche quando il risultato era ancora 1-0 o 2-0, sapevamo che era fatta ". Così parla José Mourinho dopo il 4-0 con cui la sua Roma ha ribaltato il 2-1 subito all'andata sul campo del Bodo Glimt , conquistando il pass per la semifinale di Conference League in cui affronterà il Leicester (che ha eliminato il Psv ). Non c'è stata partita all' Olimpico , dove i giallorossi hanno sbrigato la pratica in un'ora: "Abbiamo mostrato grande intensità e qualità fin dal primo minuto - ha spiegato dopo il match il tecnico portoghese -. Ero fiducioso anche dopo la sconfitta in Norvegia , ho sempre avuto la sensazione che fossimo superiori . La squadra si è concentrata solo sul campo. È inaccettabile vincere solo al quarto tentativo contro questo avversario , ma il successo è arrivato nel momento più importante ".

La frase su Zaniolo

Così invece Mourinho parla dei tifosi che hanno riempito lo stadio e trascinato la squadra: "Il pubblico ha grande passione ed empatia con la squadra. Ora andiamo a Napoli. Se loro vogliono vincere per lo scudetto, noi vogliamo vincere per arrivare quinti. Giocare bene e vincere è bello, ma giocare bene e perdere no. C'è chi perde e si nasconde dietro alla filosofia, ma poi non vince nulla. Noi giochiamo molto meglio di quanto la gente non creda. Oggi ci siamo dimostrati più forti. All'intervallo ho detto ai ragazzi che non si trattava di umiliare, ma di andare in semifinale. E il miglior modo per farlo era continuare così". Così invece su Zaniolo, mattatore della serata con una tripletta: "Se ne parla troppo. Sarebbe meglio per lui, per noi e per il calcio italiano lasciarlo tranquillo. Oggi siamo riusciti a nascondere il fatto che sarebbe partito dall'inizio. Ha giocato molto bene e siamo contenti. Domani - ha chiosato Mou - sarà in prima pagina per una buona ragione".