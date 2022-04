NYON (Svizzera) - La Uefa ha deciso di introdurre il Var (Video Assistant Referee) nelle semifinali della Europa Conference League. Come annunciato in precedenza, il Var sarà utilizzato anche nella finale del 25 maggio a Tirana (Albania). Attualmente - si legge in una nota - è in fase di studio l'uso del Var nelle fasi precedenti della prossima edizione del torneo. Le semifinali Leicester City-Roma e Feyenoord-Olympique Marsiglia si giocheranno il 28 aprile e il 5 maggio.