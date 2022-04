Diretta Leicester-Roma ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LEICESTER (Regno Unito) - La Roma di José Mourinho non vuole interrompere il proprio sogno europeo stasera, nell'andata delle semifinali di Conference League in casa del Leicester City. I ragazzi di Brendan Rodgers, decimi in Premier League e reduci da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, non sono la classica squadra inglese imbattibile, ma fanno del ritmo uno dei loro punti di forza. La Roma dovrà tornare in Italia con un buon risultato, in vista del match di ritorno di giovedì prossimo: in palio c'è la finale del 25 maggio a Tirana. Da stasera anche in Conference League sarà disponibile, per gli arbitri, la tecnologia Var.