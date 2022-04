Leicester-Roma 1-1: Pellegrini non basta, si decide tutto al ritorno

Autogol di Mancini: a Leicester finisce 1-1

La ripresa inizia con il Leicester in attacco e pericoloso su calcio d'angolo, con un colpo di testa di Lookman. Al 57' Mourinho è costretto ad effettuare il primo cambio: problema fisico per Mkhitaryan, che lascia il posto a Veretout. La formazione inglese guidata da Rodgers insiste e al 67' trova la rete dell'1-1: percussione sulla fascia sinistra da parte di Barnes che mette in mezzo e Mancini, nel tentativo di anticipare Lookman, fa autogol. Mourinho prova il secondo cambio (entra Sergio Oliveira per Zaniolo) ma sono sempre gli inglesi a fare la partita e a rendersi pericolosi in avanti. La Roma si rivede in attacco a dieci minuti dal 90': iniziativa di Abraham che serve di tacco in area Oliveira ma Schmeichel è bravissimo a salvare con un grande riflesso sul tiro del portoghese. Nella formazione giallorossa entrano anche Vina e Afena per Zalewski e Pellegrini. La partita non regala altre emozioni e le due squadre decidono di non rischiare: finisce 1-1, si decide tutto nella gara di ritorno.