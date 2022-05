Roma-Leicester, Rodgers: "Mourinho è forte nel contropiede, serve concentrazione"

LEICESTER (Regno Unito) - "Vogliamo mostrare lo stesso carattere che abbiamo utilizzato per arrivare fino a questo punto. Dobbiamo mettere in campo la stessa mentalità vista contro il Rennes e il PSV Eindhoven (in riferimento al successo in Olanda nei quarti, ndr). La Roma avrà il proprio pubblico a spingerla, in più sono molto bravi a giocare in contropiede ed è su questo che dovremo essere sempre concentrati". Alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers è intervenuto in conferenza stampa: "In realtà, giocare all'Olimpico, potrebbe essere uno svantaggio per loro, perché prima di scendere in campo dovranno fare i conti con la pressione di tutto l'ambiente. Allo stesso tempo chiaramente tutto questo può essere usato a proprio vantaggio. Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico e di avere quella compostezza e quella maturità necessarie per portare a termine il lavoro".