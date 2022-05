Diretta Roma-Leicester ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - In un Olimpico debordante, la Roma ospita il Leicester nel ritorno della semifinale di Conference League. Alle ore 21 il calcio d'inizio di una sfida che varrà il pass per la finalissima di Tirana in programma il prossimo 25 maggio. Si ripartirà dall'1-1 di una settimana fa in Inghilterra, quando Lorenzo Pellegrini fece accarezzare il sogno della vittoria al popolo romanista prima di tornare con i piedi per terra per via dell'autorete di Mancini. Nella Capitale c'è grande attesa per una partita che potrebbe valere l'intera stagione e una finale europea che dalle parti della Roma giallorossa manca ormai dal 1991, quando Giannini e compagni sfidarono nella finale tutta italiana l'Inter uscendo sconfitti dal doppio confronto. La squadra di José Mourinho, che nella conferenza stampa della vigilia ha nvitato i 70mila dell'Olimpico a "scendere in campo", vuole coronare un cammino che l'ha vista fin qui raccogliere otto vittorie in 13 partite. Dopo aver accarezzato il sogno nel 2018 con la semifinale Champions contro il Liverpool e la scorsa stagione in Europa League contro il Manchester United, stavolta il popolo romanista vuole coronarlo.