Roma, biglietti gratis per la finale ai 166 abbonati che erano al 6-1 di Bodø

ROMA - Quella dell'Olimpico è stata una notte di festa, per i 70mila presenti sugli spalti e per i tantissimi tifosi che hanno incitato la squadra di Mourinho davanti al televisore. La Roma ce l'ha fatta e grazie al colpo di testa di Abraham che ha messo ko il Leicester torna a giocare una finale europea a 31 anni di distanza dall'ultima volta, 1991, quando Giannini e compagni dovettero arrendersi di fronte all'Inter nell'ultimo atto della Coppa Uefa. È stata una serata magica soprattutTo per i 166 abbonati che hanno seguito la Roma nell'incresciosa trasferta contro il Bodø/Glimt: un 6-1 umiliante che ha però permesso ai giallorossi di sterzare e dare una svolta alla propria stagione.

L'iniziativa della Roma

La società, infatti, ha comunicato che ai 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti dell'Aspmyra Stadion di Bodø sarà garantito gratuitamente il biglietto per la finale di Tirana del 25 maggio contro il Feyenoord. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodø/Glimt. Ma non è finita qui, perché il club giallorosso ha anche indetto un concorso al quale potranno partecipare gli abbonati - iscrizioni aperte dalle 9 alle 13 di oggi - che potranno così vincere il tagliando gratis per la finalissima contro gli olandesi. I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto omaggio. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto.