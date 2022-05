Biglietti Roma-Feyenoord, il sito della Uefa è in tilt per i troppi accessi

La sezione del sito ufficiale dell'Uefa dove è possibile acquistare gli 8.500 biglietti messi a disposizione per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord in programma a Tirana il prossimo 25 maggio - venduti tra i 25 a 125 euro dall'ente europeo - è attualmente in tilt. La vendita è cominciata alle 12 e l'eccessivo numero di accessi ha mandato in panne il sistema, rendendo impossibile, almeno per ora, l'accesso. Intanto, in una nota, l'Uefa ricorda che la capacità dello stadio della capitale albanese per l'ultimo atto della terza competizione continentale sarà di 20mila posti e che i tagliandi a disposizione del pubblico sono in tutto 16.500 (gli altri 3.500 vanno alla stessa Uefa, agli sponsor e ai broadcasters). Quattromila biglietti a testa sono già stati dati ai due club, mentre i restanti 8.500 sono appunto quelli acquistabili dalle 12 di oggi.