Conference League, tifosi della Roma già in volo per Tirana

Roma, tifosi volano a Tirana

Questo il commento di uno dei sostenitori romanista in partenza per l'Albania: "In famiglia siamo tutti tifosi della 'Magica' da generazioni, fin dai tempi del grande Amedeo Amedei. Nelle nostre vene scorre quindi sangue giallo e rosso. Non appena posso, quando il lavoro me lo consente, non perdo occasione per andare a vedere la Roma all'Olimpico e con me porto sempre mio figlio (6 anni, ndr), un nuovo lupacchiotto. Ora andiamo a Tirana a prenderci la Coppa". Domani altri 2000 tifosi raggiungeranno Tirana con 12 voli charter già programmati e in partenza dall'aeroporto di Fiumicino tra le 8 e le 14.30.