Diretta Roma-Feyenoord ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

TIRANA (Albania) - L'ultima volta che una squadra italiana è riuscita a vincere una competizione era il 2010 e in panchina, alla guida di quell'Inter, c'era José Mourinho. Oggi, 12 anni dopo, il portoghese prova a riportare un'altra coppa al nostro calcio, giocandosi da allenatore della Roma la finale di Conference League contro il Feyenoord all'Air Albania Stadium di Tirana. Lo Special One sta facendo vivere un sogno ai tifosi giallorossi, cui vuole regalare una gioia che manca da 5114 giorni.

La finale di Conference League in tv e streaming

La finale di Conference League Roma-Feyenoord è in programma questa sera alle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana. Il match sarà trasmesso in chiaro da TV8, poi in tv e streaming da Sky Sport Uno, Sky Sport Football, DAZN e Now.