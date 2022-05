Lippi e Mancini, da ct a ct complimenti alla Roma

A Roma continua la grande festa per la vittoria della Conference League. A 12 anni dal successo dell'Inter in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, un'altra italiana torna sul tetto d'Europa. Per i giallorossi, che non giocavano una finale europea dal 1991 - Coppa Uefa persa proprio contro i nerazzurri - si tratta del secondo titolo continentale dopo la Coppa delle Fiere 1960-61. Una gioia immensa per il club e i suoi tifosi.