Conference League, il Twente espugna Belgrado e 'prenota' la Fiorentina

BELGRADO (SERBIA) - Tutto troppo facile per il Twente : nella partita di andata del terzo turno preliminare di Conference League , i biancorossi olandesi espugnano 3-1 il campo del Cukaricki Belgrado e mettono in ghiaccio il passaggio del turno. L'avversaria del club di Enschede (a meno di clamorosi colpi di scena), che vale l'accesso alla fase a gironi della competizione di cui la Roma è campione in carica, sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano , spettatrice interessata del doppio confronto.

Conference League, Twente ok a Belgrado: Fiorentina nel mirino

I Reds d'Olanda chiudono la pratica Cukaricki già nel primo tempo con un chirurgico colpo di testa di Rots all'8, il gol di Vlap al 31' dopo una bella azione corale e il sigillo di Joshua Brenet su assist di van Wolfswinkel al 43'. Il Cukaricki si scuote e trova il gol che riduce le distanze al 59' con Kovac ma non basta: nel match di ritorno dell'11 agosto, al De Grolsch Veste di Enschede, servirà un miracolo ai serbi per ribaltare le sorti della qualificazione. La vincente del doppio confronto se la vedrà poi con la Fiorentina: il 18 agosto si giocherà il match d'andata all'Artemio Franchi. Ritorno in programma una settimana dopo, il 25. La squadra che supera il turno accede alla fase a gironi della Conference League. E l'Italia, dopo il trionfo dello scorso maggio della Roma, non vuole perdere l'abitudine.