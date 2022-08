Fiorentina, Italiano: "Twente temibile, dovremo dare più del solito"

FIRENZE - "Abbiamo lottato e faticato tanto l'anno scorso per arrivare fin qui, è una competizione quindi a cui teniamo moltissimo e non solo perché è stata una squadra italiana, la Roma , ad alzare al cielo questo trofeo: vogliamo vivere e regalare notti speciali a noi stessi e a questa città". Così Vincenzo Italiano alla vigilia del play-off d'andata di Conference League con gli olandesi del Twente in programma domani alle 21 al Franchi (diretta in chiaro su Tv8). Per il tecnico viola sarà il debutto assoluto nelle competizioni internazionali. "Ci aspetta una gara difficile contro un'avversaria, pronta, solida, temibile per questo - ha aggiunto Italiano - dovremo tutti dare e fare qualcosa in più del solito. E faccio appello ai nostri tifosi perché ci stiano accanto come sempre". Nella lista-Uefa sono stati esclusi Benassi e Kokorin confermato invece Kouamé protagonista di una buona prova domenica scorsa contro la Cremonese .

Amrabat: Per me partita speciale

"Per me è una partita speciale, sono nato in Olanda. Ma è speciale per tutta la squadra". Nella conferenza stampa in vista del Twente, ha preso parte anche Sofyan Amrabat: "Io ho giocato in Champions e in Europa League, sono belle serate e non vedo l'ora di iniziare. Twente? Tipica squadra olandese molto preparata, parte dal basso. Anche noi siamo forti e preparati, abbiamo fiducia e i nostri tifosi possono darci una grande mano. Cremonese? Importante partire vincendo, penso che sia stata meritata, abbiamo creato molto, ma dobbiamo crescere per chiudere prima le partite. Personalmente mi sento bene fisicamente e in fiducia, servono più partite per essere al top, è normale, ma mi sento carico e pronto".