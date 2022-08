Il Djurgarden batte 3-0 l'Apoel nei playoff di Conference League

DJURGARDEN (Svezia) - Gli svedesi del Djurgarden si aggiudicano con un'autentica prova di forza il primo round della sfida contro l'Apoel valida per i playoff di Conference League. Tra le mura amiche della Tele2 Arena la squadra guidata da Kim Bergstrand e Thomas Lagerlof ha sconfitto per 3-0 la squadra cipriota, nella quale hanno giocato dal 1' l'ex portiere di Crotone e Salernitana (e scuola Inter) Vid Belec e l'ex difensore centrale di Padova, Bologna e Verona José Angel Crespo. I padroni di casa sbloccano il risultato già al 9' con Edvardsen e raddoppiano al 54' della ripresa con Hjalmar Ekdal, il fratello minore del centrocampista ex Juventus (oggi allo Spezia) Albin Ekdal. Il punto esclamativo sulla vittoria - e forse anche sulla qualificazione - arriva al 65', con il 3-0 realizzato da Wikheim. A risultato ormai acquisito gli svedesi restano anche in inferiorità numerica con l'espulsione di Schuller al 71', ma riescono comunque a conservare le 3 reti di vantaggio in vista della partita di ritorno, che andrà in scena il prossimo martedì 23 agosto alle ore 18 allo stadio Neo Gsp di Nicosia.