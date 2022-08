Diretta Fiorentina-Twente ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

FIRENZE - È emozionato, gasato e teso, Vincenzo Italiano, in vista del match di debutto in Europa di questa sera della sua Fiorentina con gli olandesi del Twente, andata dei playoff di Conference League che vale già una stagione: "Abbiamo voluto l'Europa, cerchiamo di tenercela stretta". Non sarà semplice, perché l'avversario sta bene, come confermano le 4 vittorie su 4 partite disputate finora, con 11 gol all'attivo: "Ho visto decine di video, è una squadra tosta e non perde tempo, ha organizzazione e calciatori di qualità", ha aggiunto il tecnico gigliato.