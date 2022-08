Diretta Twente-Fiorentina ore 19: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ENSCHEDE (OLANDA) - Inferno o paradiso, non ci sono alternative per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che alle 19 affronta il Twente nel ritorno dei playoff di Conference League. Una sfida da dentro o fuori che potrebbe già condizionare l'intera stagione dei gigliati. Per questo il tecnico dei toscani vuole a tutti i costi qualificarsi alla fase a gironi e nella conferenza stampa della vigilia ha messo in guardia i suoi: "Abbiamo un piccolo prezioso vantaggio, perciò dovremo giocare ancora meglio dell’andata. Guai se ci metteremo dietro a difendere". All'andata al Franchi è finita 2-1, con le reti di Nico Gonzalez e Cabral nel primo tempo che avevano spalancato la strada alla Viola. Nella seconda frazione, però, l'acuto di Cerny ha riaperto il match e il discorso qualificazione.

Twente-Fiorentina: come vederla in tv e in streaming

Twente-Fiorentina, ritorno dei playoff di Conference League, è in programma alle ore 19 allo stadio De Golsche Veste di Enschede, Olanda, e sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Twente-Fiorentina

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Vlap, Tzolis; Van Wolfswinkel. Allenatore: Jans.

A disposizione: Maach, Salah-Eddine, Everink, Brama, Bruns, Kjolo, Steijn, Misidjan, Cerny, Cleonise, Ugalde, Tyton, Val Leewen.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Gollini, Dodò, Terzic, Quarta, Nastasic, Benassi, Maleh, Mandragora, Ikoné, Saponara, Jovic, Kouamé.

ARBITRO: Petrescu (Romania).

ASSISTENTI: Ghingueleac e Grigoriu.

IV UOMO: Birsan.