Diretta Fiorentina-Riga ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La Fiorentina di Vincenzo Italiano debutterà stasera in Conference League contro i lettoni del Riga, una partita già importante per il proseguo dei viola nella competizione europea. Lo stesso Italiano, oltre a confermare le presenze di Gollini in porta e Ranieri in difesa, lo ha dichiarato alla vigilia: "Dobbiamo iniziare forte, con ferocia, soprattutto ora che in ballo ci sono punti importanti e il superamento del turno. L'impatto deve essere da squadra che vuole far valere le proprie capacità". Alla Fiorentina mancheranno pezzi importanti: gli infortunati Milenkovic, Duncan e Nico Gonzalez (l'argentino ci ha provato prima di arrendersi al fastidio al tallone che lo tormenta da giorni, cercherà di recuperare per Bologna) e lo squalificato Igor.