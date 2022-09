Gli scontri che si sono verificati a Nizza in occasione della sfida di Conference League tra i francesi e il Colonia, hanno portato l'Uefa ad aprire un procedimento. Entrambi i cub sono sotto osservazione per i comportamenti dei rispettivi tifosi: dal lancio di oggetti all'accensione di fumogeni fino ai disordini sugli spalti, ma il Nizza deve rispondere anche per l'organizzazione del match. L'organo disciplinare prenderà una decisione ufficiale nei prossimi giorni.