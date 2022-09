Diretta Basaksehir-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ISTANBUL (Turchia) - La Fiorentina cerca punti importanti nella trasferta di Conference League in Turchia. A Istanbul servirà una prova importante per allontanare la crisi di risultati e arricchire la propria classifica nel raggruppamento. Finora la squadra di Italiano ha faticato, non tanto per la manovra, quanto in fase realizzativa. L’attacco viola è spuntato, ma il tecnico non sembra particolarmente preoccupato. “Non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi - sottolinea Vincenzo Italiano - e continuare a proporre calcio. La posta in palio contro il Basaksehir è alta, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e qualche episodio girato male. I risultati evidenziano le nostre difficoltà in fase offensiva, ma dal punto di vista del gioco espresso posso ritenermi soddisfatto”.