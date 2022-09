Basaksehir-Fiorentina 3-0: disfatta viola e ultimo posto nel girone

ISTANBUL - Serata da dimenticare per la Fiorentina, battuta in casa dell'Istanbul Basaksehir per 3-0. I viola non riescono mai a rendersi pericolosi e commettono due gravi errori sui primi due gol: il primo con il calcio d'angolo regalato da Igor sul primo e il secondo è la papera di Gollini. Partita chiusa anche in 10 per l'espulsione di Ikoné. Intanto gli Hearts battono l'RFS Riga: Italiano scivola all'ultimo posto nel girone A con un solo punto.

Basaksehir-Fiorentina, tabellino e statistiche Le scelte di Italiano La Fiorentina ritorna in Conference League per la seconda giornata del girone A. I viola, reduci dal deludente pareggio contro il Riga e dalla sconfitta in campionato contro il Bologna, affrontano l'Istanbul Basaksehir, che si trova in testa alla classifica grazie alla netta vittoria contro gli Hearts. Italiano si affida a Cabral, Ikoné e Saponara. Viola molto sfortunati, con Martinez Quarta che da forfait all'ultimo secondo: al suo posto in difesa viene adattato Mandragora. Nella formazione dei turchi spiccano invece due ex Serie A, ovvero Okaka e Biglia.