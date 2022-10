Diretta Hearts-Fiorentina ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

EDIMBURGO (SCOZIA) - Alle ore 21, al Tynecastle Park di Edimburgo, Scozia, la Fiorentina fa visita agli Hearts nel terzo turno della fase a gironi di Conference League. I viola sono ancora a secco di vittorie e hanno bisogno dei tre punti per raddrizzare un girone che si sta mettendo male. Dopo il pareggio per 1-1 all'esordio in casa contro l'RFS, i viola sono caduti (3-0) sul campo del Basaksehir. Conquistare il bottino pieno stasera, come sottolineato dallo stesso Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia, sarà determinante in vista della qualificazione al prossimo turno. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra gli Hearts e la Fiorentina in una competizione Uefa; in generale, i club scozzesi hanno vinto solo due delle ultime 16 sfide contro squadre italiane in manifestazioni europee (5N, 9P).