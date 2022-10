Conference League, primo successo della Fiorentina: battuti gli Hearts

EDIMBURGO (Scozia) - Al Tynecastle Stadium di Ediburgo va in scena la terza giornata della fase a gironi di Conference League con la Fiorentina che conquista la sua prima vittoria rilanciandosi anche nel Gruppo A. I ragazzi di Italiano hanno battuto per 3-0 l' Heart of Midlothian Football Club (Hearts) : dopo 3'45" i Viola sbloccano la partita con il colpo di testa piazzato di Mandragora su cross perfetto dalla sinistra di Terzic. Al 43' arriva anche il raddoppio della compagine italiana con la rovesciata da distanza ravvicinata di Kouame su assist di testa di Jovic il quale, al 79', chiuderà un perfetto contropiede realizzando il gol del 3-0 finale. Una vittoria doppiamente importante perchè adesso la Fiorentina si è portata a quota 4 punti a -3 dalla capolista Basaksehi r frenata a Riga ( 0-0 ) malgrado la superiorità numerica

Scamacca tiene imbattuto il West Ham

Il West Ham rimane imbattuto nel Gruppo B dopo il successo di misura sul campo dell'Anderlecht per 1-0 con rete decisiva di Gianluca Scamacca al 79' allungando a +5 (9 a 4) in classifica proprio contro la compagine belga. Anche il Villarreal fa 3/3 nel Gruppo C grazie alla vittoria per 5-0 contro l'Austria Vienna. Nel Gruppo D il Partizan risponde al Nizza battendo il Colonia 1-0 e raggiungendo i francesi a quota 5 punti. Chi perde l'imbattibilità è il Basilea nel Gruppo H: svizzeri sconfitti in casa dallo Slovan Bratislava per 2-0.

I risultati della terza giornata

Gruppo A

Riga-Basaksehir 0-0

Hearts-Fiorentina 0-2

Gruppo B

Silkeborg-Steaua 5-0

Anderlecht-West Ham 0-1

Gruppo C

Lech-Hapoel Be'er Sheva 0-0

Villarreal-Austria Vienna 5-0

Gruppo D

Slovacko-Nizza 0-1

Colonia-Partizan Belgrado 0-1

Gruppo E

Dnipro-Vaduz 2-2

AZ Alkmaar-Apollon 3-2

Gruppo F

Molde-Shamrock Rovers 3-0

Gent-Djurgarden 0-1

Gruppo G

Sivasspor-Ballkani 3-4

Slavia Praga-Cluj 0-1

Gruppo H

Pyunik-Zalgiris 2-0

Basilea-Slovan Bratislava 0-2