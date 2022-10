Diretta Fiorentina-Hearts ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - "Nulla è ancora perduto". Ci crede davvero Vincenzo Italiano, che vuole rialzare la Fiorentina dopo la scoppola con fischi annessi rimediata nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio. L'allenatore viola chiede una reazione ai suoi nella sfida di Conference League contro gli scozzesi dell'Hearts : "Nulla è ancora perduto, siamo a -6 rispetto all'anno scorso, ma siamo appena alla nona giornata. E in coppa siamo in corsa per passare il girone".

