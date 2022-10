Diretta Fiorentina-Basaksehir ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 18.45 , allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita l' Istanbul Basaksehir nel quinto turno della fase a gironi di Conference League . La squadra di Italiano , dopo una partenza con il freno a mano tirato, ha vinto le sfide contro gli Hearts portandosì così a 7 punti in classifica nel Gruppo A. Dopo il pareggio all'esordio in casa contro l'RFS, infatti, era arrivato il duro ko in Turchia (3-0). La Viola, dunque, stasera cercherà il bottino pieno sia per agganciare gli avversari al primo posto, sia per vendicare il capitombolo dell'andata. Un successo oggi sarebbe importantissimo visto che approda al turno successivo soltanto chi ottiene il primo posto, mentre chi arriva secondo dovrà giocare uno spareggio contro le "retrocesse" dell'Europa League. Un'eventualità che la Fiorentina vorrebbe evitare.

Fiorentina-Basaksehir: diretta tv e streaming

Fiorentina-Basaksehir, gara valida per il quinto turno della fase a gironi della Conference League, è in programma alle ore 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su Sky 203, 253 e su DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Basaksehir

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Terzic, Quarta, Ranieri, Bianco, Zurkowski, Bonaventura, Duncan, Saponara, Cabral.

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caicara, Tekdemir, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar. Allenatore: Emre Belozoglu.

A disposizione: Babacan, Sahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Nzaba, Turuk, Szysz, Traoré, Celik.

ARBITRO: Lindhout (Olanda).

ASSISTENTI: Diks-Schaap (Olanda).

IV UOMO: Van de Graaf (Olanda).

