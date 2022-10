Conference League, Lemina decisivo con il Nizza. L'Az Alkmaar passa il turno

Finisce 2-2 in Belgio tra Anderlecht e Steaua Bucarest nel quinto turno del gruppo B di Conference League. Nel gruppo C, invece, il Villarreal già qualificato non va oltre il 2-2 contro l'Hapoel Beer Sheva: gol di Chukwueze e Danjuma per gli spagnoli, rete di Hemed su rigore e gol di Yehezkel per gli ospiti. Nello stesso girone altro pareggio: Austria Vienna-Lech Poznan 1-1 con reti di Ishak e Keles. Vittoria importante per il Nizza contro il Partizan: decisiva la rete dell'ex Juve Lemina dopo l'1-0 di Pepe e l'1-1 di Gomes. Ora francesi e serbi condividono il primo posto del girone a quota 8. Rinviata per nebbia invece l'altra sfida del gruppo tra Slovacko e Colonia. Successo e qualificazione per l'Az Alkmaar con il 2-1 in casa del Vaduz grazie alle reti di Kerkez e Van Brederode.