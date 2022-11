Fiorentina, Italiano e la polemica su Jovic: ecco cosa ha detto

FIRENZE - Obiettivo primo posto per la Fiorentina in Conference League, ma vincere in casa del Riga potrebbe non bastare. Ai viola servirà infatti la contemporanea non vittoria del Basaksehir contro l'Hearts (o comunque ottenere un risultato migliore dei turchi) per prendersi l'accesso diretto agli ottavi. Vincenzo Italiano conosce l'importanza del match e della situazione dei suoi: "Ho chiesto ai ragazzi di mettere più sacrificio, più voglia, più entusiasmo. Pensare meno alla prestazione e più al risultato. Stiamo provando tante soluzioni, i ragazzi stanno dando grande disponibilità e stanno venendo fuori soluzioni alternative. Riusciamo a giocare con quasi tutti gli attaccanti nel momento in cui c'è la necessità. In questo momento siamo bravi ad adattarci, capire in poco tempo cosa dover fare. Qualche risultato sta arrivando". Guarda avanti Italiano e non indietro, al percorso fatto in Conference fino ad ora: "Il rammarico più grande è la gara d'andata, dove abbiamo sbagliato l'impossibile e potevamo far nostra la partita, anche se va dato merito all'avversario che ha sfruttato i nostri errori. Domani abbiamo la possibilità di prenderci questa rivincita, concentriamoci sul presente, poi tireremo le somme"