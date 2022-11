Diretta RFS Riga-Fiorentina ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

RIGA (LETTONIA) - Vincere e sperare in un mezzo passo falso del Basaksehir . È questo il diktat in casa Fiorentina in vista della sfida della 16.30 contro l' RFS Riga nell'ultimo turno della fase a gironi di Conference League . La Viola di Vincenzo Italiano , infatti, ha ormai conquistato la qualificazione ma punta ancora al primo posto che significherebbe accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff. La seconda del girone, infatti, sfida una delle retrocesse dall'Europa League in uno spareggio andata e ritorno. La classifica vede attualmente i toscani e i turchi appaiati al primo posto a quota 10 punti - i viola hanno però gli scontri diretti a sfavore -, seguiti dagli Hearts (6) e l'RFS Riga fanalino di coda (2). All'andata contro i lettoni fu 1-1 al Franchi.

RFS Riga-Fiorentina: diretta tv e streaming

RFS Riga-Fiorentina, ultimo turno della fase a gironi di Conference League, è in programma alle ore 16.30 allo Skonto Stadions di Riga, Lettonia, e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Probabili formazioni RFS Riga-Fiorentina

RFS RIGA (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Deocleciano, Ilic. Allenatore: Morozs.

A disposizione: Cerniauskas, Fjodorovs, Vlalukin, Dubra, Zjuzinis, Uzela, Zaleiko, Varslavans, Rakels, Kouadio, Friesenvichler.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Bianco, Maleh, Zurkowski, Bonaventura, Distefano, Kouame, Jovic.

ARBITRO: Kristoffersen (Danimarca).

ASSISTENTI: Kronlykke-Mastrup (Danimarca).

IV UOMO: Burchardt (Danimarca).

