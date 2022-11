RFS-Fiorentina, Italiano: i playoff di Conference e il retroscena Barak-Jovic

RIGA (Lettonia) - “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo cercato di mettere un po’ di pepe al Basaksehir. Loro in casa hanno sfruttato l’opportunità, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa abbiamo dato spazio a ragazzi come Bianco, Distefano e Zurkowski. È positivo che avevamo preparato la partita in questo modo, per indirizzarla subito e l’abbiamo fatto dopo 5 minuti. Poi nel secondo tempo i ritmi si sono abbassati, loro un po’ di orgoglio l’hanno tirato fuori però quello che abbiamo preparato l’abbiamo visto nel primo tempo". Sono le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano - al termine del match di Conference League vinto a Riga contro l'RFS e valso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta - ai microfoni di Sky Sport.