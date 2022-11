Conference League, il Basaksehir di Emre vola agli ottavi: 3-1 agli Hearts

ISTANBUL (Turchia) - Allo stadio Fatih Terim l' Istanbul Basaksehir supera per 3-1 l' Hearts ed in virtù della differenza reti (+11 a +8) si qualifica alle fasi finali di Conference League come testa di serie del Girone A condannando la Fiorentina di Italiano ai playoff. La reti della formazione guidata dall'ex interista Emre Belozoglu portano le firme di Ndayishimiye (4'), Gurler (33') e Ozcan (64'). Per gli ospiti c'è spazio solo per il gol della bandiera di Atkinson (90'). 72' in campo per l'ex Roma e Udinese Okaka .

Fiorentina, tris in Lettonia: Barak, Cabral e Saponara stendono l'RFS Riga

Az e Djurgarden agli ottavi, il Basilea va ai playoff. Slavia Praga eliminato a sorpresa

Nel Girone E finisce 2-1 il match tra Az Alkmaar e Dnipro1, che si qualificano alle fasi finali rispettivamente al 1° e al 2° posto: gli olandesi sbloccano il risultato con Odgaard (8'), ma vengono riacciuffati dagli ucraini con la rete di Dovbyk (40'). Il gol decisivo per l'Az porta la firma di Paulidis (87'). Chiude al 3° posto l'Apollon, che batte il Vaduz 1-0 grazie al gol di Roberge al 31'. Nel Girone F il Djurgarden supera per 1-0 lo Shamrock Rovers grazie alla marcatura di Eriksson al 19' e vola alle fasi finali come testa di serie, mentre il Gent va ai playoff imponendosi per 4-0 sul Molde con Hjulsager (52'), Godeau (62'), Kums (80') e Cuypers (98'). Nel Girone G il Cluj di Scuffet vince 1-0 contro il Ballkani e ottiene la qualificazione agli spareggi, approfittando dell'1-1 tra lo Slavia Praga e il Sivasspor: la squadra ceca, considerata la grande favorita del suo raggruppamento, si ritrova dunque clamorosamente eliminata rispetto ai pronostici iniziali. Infine, il Basilea batte 2-1 il Pyunik e si qualifica per i playoff grazie al 2° posto nel Girone H: gli svizzeri vincono con i gol del talento scuola Inter Males (17') e di Kade (29'). Gli armeni, pur ritrovandosi in superiorità numerica dal 53' in poi a causa dell'espulsione di Ndoye, riescono solamente ad accorciare le distanze al 71' con Juricic: passa dunque come testa di serie lo Slovan Bratislava, che vince 2-1 contro lo Zalgiris grazie alla doppietta siglata da Cavric (15' e 23').