Diretta sorteggio Conference League ore 14: dove vederlo in tv, in streaming e come funziona

NYON (Svizzera) - A Nyon è in programma oggi il sorteggio dei playoff di Conference League . Fiorentina e Lazio attendono di conoscere i loro prossimi avversari europei con le sfide di andata e ritorno in programma il 16 e 23 febbraio 2023 . Saranno 16 le squadre coinvolte: le otto arrivate seconde della fase a gironi (come i viola) e le otto terze della fase a gironi di Europa League (come i biancocelesti).

Diretta tv e streaming del sorteggio di Conference League

Il sorteggio è in programma presso la sede dell'Uefa a Nyon (in Svizzera) dalle ore 14. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv e sui canali ufficiali dell'Uefa.

Sorteggio Conference League, le regole

Gli spareggi prevedono incontri tra le terze dei gironi di Europa League e le seconde dei gironi di Conference (le prime accedono direttamente agli ottavi). Le squadre retrocesse dall’Europa League non sono teste di serie e giocheranno il ritorno in casa. Non vale la regola del gol in trasferta e non possono essere accoppiate due squadre della stessa federazione (come Fiorentina e Lazio). Nel turno successivo, le vincenti verranno sorteggiate con le prime classificate dei gironi di Conference.

Prime dei giorni già qualificate al turno successivo: AZ Alkmaar (Olanda), Djurgarden (Svezia), Basaksehir (Turchia), Sivasspor (Turchia), Villarreal (Spagna), West Ham (Spagna)

Sorteggio Conference League, le squadre partecipanti

Teste di serie (le seconde della fase a gironi): FIORENTINA (Italia), Anderlecht (Belgio), Lech (Polonia), Partizan (Serbia), Dnipro (Ucraina), Gent (Belgio), Cluj (Romania), Basilea (Svizzera).

Non teste di serie (retrocesse dall'Europa League): Bodo/Glimt (Norvegia), Aek Larnaca (Cipro), Ludogorets (Bulgaria), Braga (Portogallo), Sheriff Tiraspol (Moldavia), LAZIO (Italia), Qarabag (Azerbaigian), Trabzonspor (Turchia).